入冬第1波冷空氣將至！今北部有短暫陣雨 明氣溫驟降剩12度

明天開始氣溫驟降。（圖／方萬民攝）

氣象署指出，今天（2日）環境偏東北風，迎風面桃園以北及宜蘭地區有不定時局部短暫雨，花東地區及中南部山區亦有零星短暫雨，入夜之後因東北季風增強，基隆北海岸、大臺北及宜蘭地區雨勢有增大趨勢；在氣溫方面，夜晚清晨各地偏涼，低溫約18至21度，白天最高溫北部、東北部及東部25至26度，其他地區約27至30度。入夜之後隨著東北季風增強，北部、東北部及東部天氣將明顯轉涼。

氣象專家林得恩表示，根據歐洲數值模式今晨最新模擬結果顯示，受東北季風影響，新一波北方強冷空氣預計明日（12/3）白天就會到達台灣，明日晚間至後天（12/4）清晨將是此波降溫最為顯著的時段，北部及宜蘭地區天氣明顯轉涼，其它地區氣溫亦有下降的趨勢。

最低溫預測，西半部及宜蘭地區14至18度之間，花東及澎湖地區最低溫在17至20度，離、外島的金門及馬祖地區最低溫分別下探至12至14及11至13度之間；中部以北及東北部3500公尺以上高山也有機會下雪。北部、東半部地區及恆春半島還有局部短暫雨，中部山區亦有零星短暫雨，其它地區則維持為多雲到晴天氣。一直要等到週六（12/6）白天，台灣各地氣溫才會逐漸回升，但早晚仍然偏涼。

氣象專家吳德榮在專欄「洩天機教室」中指出，今晨觀測資料顯示，迎風面降水回波增多，北海岸、北部山區及東北部有局部降雨。最新歐洲模式模擬顯示，今日「東北季風」水氣略增，北海岸、北部山區、大台北東側、東半部轉有局部短暫降雨的機率，氣溫略降，白天北舒適、南微熱，各地早晚偏涼。

各地區氣溫為：北部17至27度、中部18至31度、南部17至32度、東部16至29度。

最新模式模擬顯示，明起「東北季風」增強、挾強冷空氣南下；明日桃園以北、東半部有局部短暫雨、週四、五水氣略減，北海岸、東半部有局部短暫降雨的機率；明日氣溫下降，愈晚愈冷，週四、五的清晨，北台平地最低氣溫約可降至12度，台北觀測站則可降至15度左右。近似上月最強一波，仍屬「東北季風」、未達「大陸冷氣團」標準，但北台明顯轉冷，應注意保暖。

週六、下週日「東北季風」減弱、水氣減，迎風面東半部偶有有局部短暫降雨的機率；各地氣溫回升。下週一「東北季風」增強，水氣增多、氣溫略降，迎風面北部、東半部有有局部短暫降雨的機率。

另外，下半週菲律賓東方海面另有熱帶擾動醞釀，有發展成颱的機率；下週將循「天琴」的動向，通過菲律賓中部、進入南海，一路西進，對台無威脅。

