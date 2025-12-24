入冬第2波冷氣團午後襲台！氣溫「斷崖式」急降

今(24)天上午依然天氣晴朗，但氣象專家吳德榮指出，下午起冷空氣將逐漸南下，北部和東半部轉濕冷。 圖：取自氣象署

[Newtalk新聞] 今(24)天上午依然天氣晴朗，但氣象專家吳德榮指出，下午起冷空氣將逐漸南下，北部和東半部轉濕冷；明天至27日冷空氣籠罩台灣上空，天氣更濕更冷，本島平地最低氣溫約可降至10度，台北觀測站則可降至14度，成為入冬第2波「大陸冷氣團」的機率高，雪線預測再下降，3千公尺以下高山也有機會下雪。

吳德榮指出，今日下午冷空氣逐漸南下，北、東雲量漸增、轉有局部短暫雨、北台氣溫漸降。中南部仍為晴朗偏暖、早晚涼。各地區氣溫為：北部15至26度、中部16至29度、南部17至30度、東部13至29度。

明日至27日冷空氣籠罩，北部、東半部有局部雨，北台濕冷，應添衣保暖；中南部平地多雲時晴，白天舒適、早晚冷，亦應注意衣著調整，山區偶有零星降雨的機率。由於模式略調強，本島平地最低氣溫約可降至10度，台北觀測站則可降至14度，成為入冬第2波「大陸冷氣團」的機率高。

另外，根據最新預測，明日至27日「雪(零度)線」的高度，逐漸降至3000公尺以下，故合歡山、雪山、南湖等高山，若得水氣配合，則皆有零星飄雪的機率；而2000公尺左右的高山，如太平山，氣溫亦降至接近零度，冰霰、霧淞等固態降水機率高，也不排出有零星飄雪。

這波冷空氣預計28日轉乾，北台雨後轉多雲，東半部仍有局部短暫雨的機率，氣溫略升；29、30日季風減弱，各地晴朗、氣溫回升，東半部偶有零星降雨的機率。

