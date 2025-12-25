入冬第2波冷氣團發威！多座高山追雪機會來了 平地「2地區」下探7.5度低溫

[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導

入冬第2波大陸冷氣團南下，全台高山降雪機率明顯升高。氣象專家指出，本波冷空氣條件較先前預期更有利於降雪發生，今（25）日晚間至明（26）日清晨，合歡山、拉拉山及太平山皆有機會出現降雪或雨夾雪；同時低溫威力不容小覷，西半部沿海及花東空曠地區最低溫恐下探7.5度，台北低溫約13.7度，提醒民眾與追雪族務必注意保暖。

今晨迎風面雲量增多，南台灣有鬆散雲層通過（左圖）。北台灣、東側海上及南台灣皆有降水回波（中圖），東北部有明顯降雨、北部、南部較零星（右圖）。（圖/取自洩天機教室）

賈新興在臉書發文指出，這波大陸冷氣團，預計讓北部3000公尺以上高山地區的氣溫與水氣條件，均較先前預報更為理想，有助降雪形成。其中，合歡山有出現雨夾雪機率，拉拉山與太平山也不排除有短暫降雪可能，降雪時間點則預估落在今日深夜至明日清晨。

至於低溫方面，賈新興表示，台北測站最低溫約落在13.7至14.5度之間，但西半部沿海空曠地區及花東縱谷，最低溫可能降至7.5至9度。

此外，氣象專家吳德榮也在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今日至週六（27日）大陸冷氣團持續影響，全台迎風面水氣偏多，北部、東半部有局部短暫雨，北台「濕冷」，應添衣保暖，中南部平地多雲時晴，白天舒適、早晚冷，亦應注意衣著調整，山區偶有零星降雨的機率。

據最新模式模擬顯示，「零度線」高度將下探至3000公尺以下，若有水氣配合，合歡山、雪山、南湖大山等高山則有零星飄雪機率；今晚至明日期間，2000公尺左右高山，如太平山等，亦有冰霰、霧淞甚至短暫飄雪的機率，但仍屬可遇不可求。



