入冬第2波冷氣團要來了！這天轉冷挾水氣凍台 粉專：濕冷感很要命

生活中心／陳慈鈴報導

入冬第2波冷氣團即將來襲，提醒民眾做好保暖措施。（示意圖／資料照）

距離12月25日聖誕節只剩下2天，屆時的天氣狀況已經大致底定。對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，下一波冷空氣預計25日清晨抵達，強度接近冷氣團，且挾帶水氣；2地很可能度過濕冷聖誕節，「下雨加成之下，那個濕冷感是很要命的」。

粉專於臉書指出，週二23日，東北季風減弱，各地以晴朗天氣為主，氣溫回升；週三24日，下半天東北季風逐漸增強，北台灣天氣再度轉變；週四25日，下一波冷空氣清晨抵達，強度接近冷氣團，且挾帶水氣。北台灣感受將特別濕冷，其他地區夜晚與清晨同樣偏冷，各低溫預估13到15度。

󠀠「平安夜，轉冷確認！」粉專於《Threads》貼出一週氣溫走勢預測圖，提醒平安夜會有冷空氣來襲，準備挑戰今冬第２波冷氣團。這次冷空氣是帶水氣的，如果你人在北部、宜蘭，今年非常可能要在濕冷的天氣中過聖誕，就算最低可能才14到15度，但下雨加成之下，那個濕冷感是很要命的。

至於背風面的中南部天氣如何？粉專表示，老樣子還是乾冷啦，但日夜溫差很大，現在預報已經看到單日15到25度這種神經溫差，提醒大家穿衣服自己多注意。

