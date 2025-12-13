入冬首波冷氣團下午抵達 最凍時間點曝光 低溫剩個位數

今年入冬首波大陸冷氣團今（13日）午後逐漸南下，台灣將明顯降溫，天氣風險資深顧問吳聖宇預估，溫度最低點會落在明（14日）晚間到下周一（15日）清晨，空曠地區不排除有10度以下的低溫，務必做好保暖工作。

吳聖宇在臉書粉專指出，今晚起溫度逐漸下降，到明天（14日）清晨，中部以北、東北部低溫約在12至16度間，南部及花東低溫15至19度間，開始有較明顯的涼意出現。明天白天冷空氣持續南下，即使有陽光出來，溫度也不會上升太多，北部、東北部高溫約在15至17度，中部及花東地區約只有19至21度，南部高溫則比較有上升的空間，預估來到22至25度。

吳聖宇表示，明晚到下周一（15日）清晨，是這次大陸冷氣團溫度最低的時候，中北部、東北部都市地區低溫約12至14度，空曠地區可能降到10至12度以下，整體偏冷；南部及花東都市地區低溫14至17度，空曠地區也只有12至14度。

下周一白天逐漸回溫 日夜溫差大

吳聖宇指出，下周一白天冷高壓中心東移出海，冷空氣會明顯減弱，各地溫度逐漸回升，北部、東半部白天高溫21至24度，中南部高溫24至26度，但夜晚到下周二（16日）清晨，中北部、東北部空曠地區仍要注意輻射冷卻效應，還是可能出現局部12至14度的低溫，日夜溫差變化明顯。下周二白天各地溫度會進一步回升，北部、東半部來到23至25度以上，中南部更可能來到26至28度，變得溫暖。

最低溫恐跌破10度 溫差起伏大

吳聖宇表示，這波大陸冷氣團強度不是很強，不過仍會造成明顯降溫，局部空曠地區可能因輻射冷卻作用，出現10度以下的低溫，且因為持續時間短，反而會讓溫度在短短2到3天內有明顯的起伏變化，日夜溫差也變得明顯，很容易感冒。

周日清晨水氣減 好天氣到下周二

至於降雨情形，今新竹以北到東半部、恆春半島等地，可能整天會有短暫陣雨機會，到明天清晨水氣才會明顯減少，逐漸停止降雨。明天白天各地大致都是多雲到晴的天氣，預估可持續到下周二。下周三（17日）下半天到晚間，受到另一波東北季風影響，迎風面地區天氣可能再出現變化。

