入冬首波冷氣團來了！全台溫度急轉直下「越晚越冷」 這6地恐下探10度

[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導

首波大陸冷氣團南下，台灣各地明顯轉冷。中央氣象署針對新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、苗栗縣與宜蘭縣發布低溫特報，提醒今（14）晚至明（15）日上午局部地區有10度以下低溫發生機率。氣象署預報員曾昭誠表示，今晚到明晨是溫度最低的關鍵時段，白天之後冷氣團減弱，氣溫可望逐步回穩。

首波大陸冷氣團南下，台灣各地明顯轉冷。（示意圖／Unsplash）

氣象專家吳聖宇在臉書指出，今日白天起氣溫一路下滑，今晚至明日清晨將是這波冷氣團影響最明顯的時段，北部與東北部空曠地區低溫約落在12至14度之間，部分地區可能更低，各地呈現「越晚越冷」的情況，民眾外出務必注意保暖。

吳聖宇進一步說明，冷氣團搭配輻射冷卻效應，夜間降溫相當有感，台北市有機會降到14.4度以下，中北部及東北部空曠地區可能出現10至12度，甚至更低的低溫，南部與花東空曠地區也可能降至12至15度。不過，隨著冷空氣減弱，明天白天起氣溫將逐漸回升。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也示警，冷氣團已全面影響，全台「越晚越寒冷」，北台灣內陸與近山區不排除出現接近10度的低溫，其餘多數地區夜間低溫約12至14度，呼籲民眾務必做好防寒準備。

展望後續天氣，中央氣象署指出，下週二起輻射冷卻仍會讓各地早晚偏涼，下週三（17日）將有另一波東北季風南下，但強度不高，氣溫僅小幅下降；需留意的是，下週五至週六（19、20日）南方水氣增多，基隆北海岸、東半部、南部地區及中部山區降雨機率提高，天氣將轉為較不穩定。

