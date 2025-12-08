入冬首波冷氣團來了？本週2東北季風接力 這天有機會「低溫探個位數」

生活中心／黃依婷報導

本週將有兩次的東北季風影響臺灣，低溫有機會探個位數。（圖／翻攝自天氣風險 WeatherRisk）

今（8）日東北季風增強，迎風面水氣逐漸增多，白天桃園以北及宜蘭雲量偏多偶有局部降雨，下半天之後花東地區也有局部雨勢，尤其基隆北海岸、大臺北山區及宜蘭降雨變得更明顯、持續，有局部大雨發生的機率。氣象粉專也示警，本週將有兩次的東北季風影響臺灣，不僅預估低溫僅10度外，甚至還會更低。

天氣粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文，第一次東北季風主要影響日期為週一、週二，北部東半部有短暫陣雨機會，宜蘭可能有較多累積雨量，其他地方天氣穩定，北臺灣白天高溫降至21到23度，花東地區高溫23到26度，中南部高溫則仍可達26到28度，夜晚清晨在中北部、東北部空曠地區低溫15到17度，要留意局部輻射冷卻低溫發生的機會，中南部日夜溫差變化較大。

「天氣風險 WeatherRisk」表示，週三到週五東北季風較弱，不過臺灣附近還是維持偏東風到東北風向，迎風面地區有局部短暫陣雨，其他地方天氣穩定，各地高溫約24到28度間，南部可能來到29度或以上，夜晚清晨在中北部、東北部空曠地區要持續注意輻射冷卻低溫發生的機會，可能降到15度上下。

「天氣風險 WeatherRisk」指出，第二波東北季風則在週末至下週一，目前預報顯示這波東北季風季較強，冷空氣較明顯，可能有機會達到入冬第一波大陸冷氣團等級，週六北部東半部有降雨機會，其他地方天氣仍較穩定，週日到下週一轉乾冷，各地晴到多雲。

「天氣風險 WeatherRisk」提醒，週日溫度明顯轉冷，北臺灣白天高溫可能不到20度，週日晚間到下週一清晨溫度最低，中北部、東北部空曠地區低溫可能降到10到13度間，輻射冷卻較明顯的地方可能更低一點，南部、花東空曠地區低溫也有機會降到13到15度，同樣比較偏冷，下週一白天溫度才會較為回升，不過真正明顯回暖可能要等到下週二。

