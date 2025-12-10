入冬首波冷氣團來了！降溫超有感「最凍時間」曝

生活中心／李汶臻報導

中央氣象署提醒，本週全台天氣彷彿洗三溫暖，先暖後冷，溫度變化大。今（10）日、明（11）日氣溫明顯回升，各地多雲到晴。但好天氣恐無法延續至週末，週六 （13日）隨著更強冷空氣南下，氣溫開始「溜滑梯式」下降；對此，氣象專家就提醒，入冬以來第一波大陸冷氣團將到，預計屆時受大陸冷氣及輻射冷卻的雙重影響，氣溫將急凍、跌剩10°C左右。而除了外界關注的最冷時段和急凍地區外，專家也針對未來10天的天氣變化狀況給出分析。

廣告 廣告

氣象專家賈新興表示，入冬第一波大陸冷氣團將到，並分析未來10天全台的天氣重點。明（11日）至12日，受微弱東北季風影響，桃園以北及宜花有零星短暫雨。12日，桃園以北及宜蘭有局部短暫雨，花東亦有零星短暫雨。本週末又要變天了，週六（13日）至週日（14日）有受大陸冷氣團影響的機率。

而最冷時段預計出現在週日（14日）深夜至週一（15日）清晨，屆時受大陸冷氣及輻射冷卻雙重影響下，苗栗以北空曠區有機會出現10度左右的低溫，台北氣象站則有出現12.8度至13.7度的低溫機率。到了下週一（15日）至下週二（16日），各地天氣回穩轉晴朗。

此外，針對本週全台天氣變化狀況，中央氣象署也在臉書上傳氣溫變化圖提醒，今（10日）短暫回溫後，週六（13日）晚上是關鍵轉折點。隨著更強冷空氣南下，氣溫將開始「溜滑梯式」下降，週日（14日）至下週一（15日）冷空氣發威超有感，明顯降溫。其中，週日整天偏冷，週一清晨將達到最冷，低溫下探12至14°C，空曠地區或近山區可能更低，但好消息是這兩天轉為「乾冷」，各地大多是晴朗的好天氣 。

回暖飆29度「洗三溫暖式急凍」剩10°C！最冷「下探10°C」專家示警了

本週六（13日）晚間起氣溫逐漸下滑，週一（15日）清晨將出現最低溫度。（圖／中央氣象署提供）





原文出處：天氣洗三溫暖「回暖飆29度」又急凍！最冷「下探10°C」專家示警了

更多民視新聞報導

週休3日「連署過關」勞動部回應了！網揪1關鍵：不可能

年輕人當街教訓阿北PO上網！畫面流出2派人戰翻

徐嶔煌「穿綠色和服」京都完婚！伴侶「真身」鬆口了

