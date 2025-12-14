入冬首波冷氣團來襲 吳德榮︰今晚明晨挑戰10℃以下低溫

入冬首波大陸冷氣團來襲，今天清晨本島平地最低溫為新北市石門區富貴角攝氏12度。氣象專家吳德榮說，今天（14日）至周二（16日）清晨各地轉晴朗穩定，白天陽光下舒適、早晚很冷。他提醒，今晚、明（15日）晨及周二清晨，因輻射冷卻加成，本島平地將挑戰10度以下低溫，但高山已喪失飄雪的機率。

（圖取自中央氣象署網站）

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會「洩天機教室」專欄指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今晚、明（15日）晨及周二（16日）晨，因輻射冷卻加成，氣溫降至最低，最新模擬仍將為入冬以來最強、為首波能降至「大陸冷氣團」標準（台北氣象站≦14度）的冷空氣，本島平地亦將挑戰10度以下，應注意添衣保暖。

吳德榮說，因大氣轉乾，高山已喪失飄雪的機率。今天各地區氣溫為北部10至19度、中部11至23度、南部13至28度、東部12至27度。

他表示，周二白天起至周三（17日）冷空氣減弱，氣溫回升，天氣持續晴朗穩定；周三晚至周四（18日）西半部晴朗，東側水氣漸增、北海岸、東半部轉偶有局部短暫雨的機率；連三天都是白天舒適微熱、早晚涼，日夜溫差大的天氣。

吳德榮提到，周五、六（19、20日）有一些水氣從南海往台灣方向靠近，其對台灣的影響程度，由於各國模擬有明顯差異、且持續調整中，需再觀察。