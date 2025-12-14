入冬首波冷氣團來襲 吳德榮：挑戰10度以下





氣象專家吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，今(14)日至週二(16日)晨各地轉晴朗穩定，白天陽光下舒適、早晚很冷。今晚、明(15日)晨及週二晨，因輻射冷卻加成，氣溫降至最低，最新模擬仍將為入冬以來最強、為首波能降至「大陸冷氣團」標準(台北氣象站≦14度)的冷空氣，本島平地亦將挑戰10度以下，應注意添衣保暖。因大氣轉乾，高山已喪失飄雪的機率。今日各地區氣溫為：北部10至19度、中部11至23度、南部13至28度、東部12至27度。

吳德榮指出，週二白天起至週三(17日)冷空氣減弱，氣溫回升，天氣持續晴朗穩定；週三晚至週四(18日)西半部晴朗，東側水氣漸增、北海岸、東半部轉偶有局部短暫雨的機率；連三天都是白天舒適微熱、早晚涼，日夜溫差大的天氣。週五、六(19、20日)有一些水氣從南海往台灣方向靠近，其對台灣的影響程度，由於各國模擬有明顯差異、且持續調整中，需再觀察。

