入冬首波冷氣團來襲 新北啟動全方位防寒機制

（記者陳志仁／新北報導）新北市自12月14日起受入冬以來首波大陸冷氣團影響，天氣明顯轉冷；新北市長侯友宜特別指示相關局處全面加強防寒整備與宣導工作，提醒市民務必注意保暖，並主動關懷身邊獨居長者與弱勢家庭，全力守護市民生命與財產安全。

圖／消防局將強化一氧化碳中毒防範宣導，並加強心血管疾病緊急救護整備。（新北市政府消防局提供）

根據新北市氣象協力團隊研判，週日（14日）新北市全天偏冷，白天氣溫約16至18度，週日晚間至下週一（15日）清晨，空曠地區可能出現10至12度低溫，預計至下週二白天起，氣溫才會較為明顯回升；因應後續可能出現的寒流，新北市政府已召開防寒整備會議，並自即日起全面啟動防寒機制。

新北市政府各局處同步強化相關措施，社會局將加強街頭關懷訪視，啟動低溫關懷機制，主動協助有需求的街友與弱勢族群；農業局加強農作物防寒害宣導，協助農民降低寒害損失；民政局則通知各里長加強關懷獨居老人，確保即時掌握需求。

消防局將強化一氧化碳中毒防範宣導，並加強心血管疾病緊急救護整備；衛生局通報本市急救責任醫院，強化心血管及呼吸道疾病患者照護；教育局亦請各級學校落實校園保暖與健康照護措施。

新北市政府消防局長陳崇岳指出，天氣轉冷期間，民眾常因使用瓦斯熱水爐、通風不良或電暖器使用不當，導致一氧化碳中毒及住宅火災案件增加；提醒使用瓦斯熱水爐洗澡時務必保持良好通風，切勿在密閉空間內使用炭火或瓦斯爐取暖。

此外，使用電暖器時，應與可燃物保持至少50公分距離，並選購具自動斷電功能的合格產品；若發現家人或鄰居出現頭痛、噁心、嗜睡等疑似一氧化碳中毒症狀，應立即開窗通風、關閉熱水爐，並撥打119求助。

