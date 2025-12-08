入冬首波冷氣團來襲？2波東北季風接力報到 「這時候」低溫恐探個位數

2波東北季風接力報到，低溫恐探個位數。（本刊資料照）

氣象署日前說明，接下來會有2波東北季風，第二波冷空氣較強，迎風面局部有雨。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」今（8）日表示，週末至下週一東北季風季較強，冷空氣較明顯，可能有機會達到入冬第一波大陸冷氣團等級，「週日晚間到下週一清晨溫度最低，中北部、東北部空曠地區低溫可能降至10至13度間，輻射冷卻較明顯的地方可能更低一點」。

第一次東北季風影響 北部東半部有短暫陣雨機會

「天氣風險 WeatherRisk」表示，本週將有2次的東北季風影響台灣，第一次是週一週二，北部東半部有短暫陣雨機會，宜蘭可能有較多累積雨量，其他地方天氣穩定。

氣溫部份，北台灣白天高溫降至21至23度，花東地區高溫23至26度，中南部高溫則仍可達26至28度，夜晚清晨在中北部、東北部空曠地區低溫15至17度，要留意局部輻射冷卻低溫發生的機會，中南部日夜溫差變化較大。

「天氣風險 WeatherRisk」說，週三至週五東北季風較弱，不過台灣附近還是維持偏東風到東北風向，迎風面地區有局部短暫陣雨，其他地方天氣穩定。各地高溫在24至28度間，南部可能來到29度或以上，夜晚清晨在中北部、東北部空曠地區要持續注意輻射冷卻低溫發生的機會，可能降到15度上下，留意日夜溫差變化情況。

第二波東北季風 「冷空氣明顯」可能有機會達到入冬首波大陸冷氣團等級

「天氣風險 WeatherRisk」指出，第二波是週末至下週一（12月13日至12月 15日）目前預報顯示這波東北季風季較強，冷空氣較明顯，可能有機會達到入冬第一波大陸冷氣團等級。

​氣溫部份，週日溫度明顯轉冷，北台灣白天高溫可能不到20度，週日晚間到下週一清晨溫度最低，中北部、東北部空曠地區低溫可能降至10至13度間，輻射冷卻較明顯的地方可能更低一點，南部、花東空曠地區低溫也有機會降到13至15度，同樣比較偏冷。

