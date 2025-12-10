入冬首波冷氣團到來！最冷時間點曝光 專家提醒：低溫下探至10度

[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導

今年入冬第一波大陸冷氣團將至，氣象專家賈新興提醒，預估受大陸冷氣團及輻射冷卻雙重影響下，週日（14日）深夜至週一（15日）清晨苗栗以北空曠區將出現10度左右的低溫，臺北氣象站低溫有出現12.8度至13.7度的機率。

賈新興表示，週四、週五（11、12日）受到微弱東北季風影響，週四桃園以北、宜花有零星短暫雨；週五桃園以北、宜蘭有局部短暫雨，花東亦有零星短暫雨；週六、週日（13、14日）有受大陸冷氣團影響的機率，週六新竹以北、宜花有局部短暫雨，台東亦有零星短暫雨；週日中投山區、花東山區仍有零星短暫雨。

賈新興說明，預估最冷時間落在在週日深夜至下週一清晨，在大陸冷氣團及輻射冷卻雙重影響下，苗栗以北空曠地區有出現10度左右的低溫，台北氣象站則有出現12.8度至13.7度的低溫機率，賈新興也提醒，若是這時段出門的民眾要記得戴口罩、穿外套，以免著涼。

賈新興評估，直到下週一、二（15、16日）各地天氣晴朗穩定；下週三（17日）宜花東山區多雲；下週四（18日）大台北東側、宜花東有零星短暫雨；下週五（19日）午後花東、嘉南及屏東轉有零星短暫雨。

