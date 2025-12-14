入冬首波冷氣團南下「愈晚愈冷」 林老師氣象站：14、15日最有感

氣象專家林得恩表示，14日至15日將是本波降溫最為顯著的時段，體感強度可達大陸冷氣團等級。 圖/取自「林老師氣象站」臉書粉專

[Newtalk新聞] 入冬以來首波大陸冷氣團正式報到，氣象專家林得恩在粉專「林老師氣象站」指出，冷空氣持續南下影響，全台氣溫明顯下降，且「愈晚愈冷」，14日至15日將是本波降溫最為顯著的時段，體感強度可達大陸冷氣團等級。

「林老師氣象站」引述中央氣象署系集模式對溫度指標的最新預測分析指出，未來兩週氣溫變化呈現「先降後升」的趨勢，前期14日至15日，全台有感降溫，冷空氣影響最為明顯，但進入中後期，氣溫將逐日回升，且多數時間高於氣候平均值，其中又以19日至21日回暖幅度最大，至於23日之後，氣溫則呈現小幅上下震盪，整體趨近氣候平均水準。

廣告 廣告

降雨方面，「林老師氣象站」指出，從即日起至27日，台灣並未受到劇烈天氣系統接近或直接影響，加上整體環境水氣偏少，即使有降雨，也多為局部零星短暫陣雨型態，降雨量不易累積。尤其中南部地區已逐步進入枯水期，少雨情況將更加明顯。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

吳德榮：今至週二清晨防10度以下低溫 週二白天起回暖

冷氣團今晚南下!週日至週一最冷 北台灣濕冷有雨