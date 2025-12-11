入冬首波冷氣團報到 低溫探10度

合歡山氣溫明顯下降，未來可能迎來降雪，車輛極易打滑，行駛時應該減速慢行注意路況，以保障出遊安全。（太管處提供）

記者林中行∕花蓮報導

氣象專家吳德榮表示，十三日下午起冷空氣漸南下，氣溫逐漸下降，十四日晚間至十五日清晨、十六日清晨氣溫最低，為入冬以來首波大陸冷氣團，本島平地低溫將挑戰十度以下。

根據中央氣象署網站，十一日清晨平地最低溫為南投縣中寮鄉十一點六度、嘉義縣竹崎鄉十二度、雲林縣古坑鄉十二點二度、台南市楠西區十二點四度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮表示，十三日下午起冷空氣漸南下，氣溫逐漸下降，北台灣、東半部雲量漸增，轉有局部雨；十四日起乾冷空氣南下，各地轉晴朗，十四至十六日白天陽光下舒適、早晚很冷。預估十四日晚間至十五日清晨、十六日清晨氣溫最低，最新模擬仍為入冬以來首波大陸冷氣團，本島平地將挑戰十度以下。

太魯閣國家公園管理處表示，受東北季風影響，合歡山區目前部分路段已有結冰現象。由於山區與平地的溫差極大，民眾上山請務必注意保暖，並做好充足準備；車輛行駛時應該減速慢行注意路況，以保障出遊安全。