入冬首波冷氣團報到？ 鄭明典分析：12/3可能達門檻

入冬首波冷氣團要來了？前氣象局長鄭明典發文分析，從850百帕高度和溫度預報圖可見，12月3日的冷空氣可能會達大陸冷氣團門檻。

鄭明典PO出850百帕高度和溫度預報圖。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

鄭明典在臉書PO出850百帕高度和溫度預報圖，並指出最底下是色階對應溫度的圖例，綠色系和藍色系交會處代表6度。6度有特別的意思，因為在大氣飽和的情況下，850百帕的溫度和地面氣溫大約相差8度，6+8=14，剛好是「大陸冷氣團」的門檻！

鄭明典表示，如果大氣沒飽和，那溫差會大於8度，而如果大氣很乾燥，那就要考慮輻射冷卻。基本上，藍-綠邊界到達台北站以南，那是「大陸冷氣團」的最低限度要求。

廣告 廣告

氣象署則指出，12/3(三)、12/4(四)東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

延伸閱讀

流感變種K分支確診攀至近9成！疾管署：疫苗仍可降重症

瑞芳102縣道「右車道禁右轉」從中間切 網轟：搶錢陷阱

美加州兒童生日派對發生槍擊事件 14人中彈4死、兇手仍在逃