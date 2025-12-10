入冬首波冷氣團報到！12/13氣溫驟降 北台低溫探12度

天氣職人吳聖宇表示，今（10）日隨著大陸高壓東移出海，各地天氣逐漸好轉，北中南部普遍晴到多雲，白天氣溫回升、陽光露臉，不過早晚氣溫偏低，日夜溫差可達十度以上，出門仍需注意保暖。

溫度預測。（圖／翻攝臉書 天氣職人-吳聖宇 ）

吳聖宇指出，明（11）日白天中高層短波槽通過，午後東北季風稍增強，桃園以北、東半部及恆春半島將轉為短暫陣雨，其他地區仍多雲到晴。北部高溫降至23至25度，中南部仍可達28度左右，氣溫變化明顯。北部入夜後風速略增，體感溫度將進一步下滑。

週五（12日）東北季風持續影響，北部、東半部及恆春半島仍有局部短暫雨，宜蘭地區降雨最為明顯。中南部地區則維持多雲到晴，白天氣溫介於25至28度，北部略降至21至23度，清晨及夜晚有感轉涼。吳聖宇提醒，這兩天天氣變化快，外出應備外套以防早晚溫差。

吳聖宇預測，週六（13日）中高層短波槽明顯南伸，底層冷空氣同步增強，北部與東部降雨再度增多，午後後冷空氣快速南下，全台氣溫明顯下滑。週六晚間至週日（14日）清晨，全台轉為乾冷天氣，北部及東北部低溫可能降至12至13度，中南部也僅剩14至16度，是入冬以來首波強烈冷氣團。

週日白天起天氣逐漸轉晴，但氣溫依舊偏低，北部與東半部高溫僅16至18度，中部與花東約19至21度，南部則在23至25度之間。吳聖宇指出，這波冷空氣將在週日晚間至下週一（15日）清晨達到最低點，中北部空曠地區甚至可能出現10度以下低溫。

吳聖宇提醒，這波冷氣團預計影響至下週二（16日）清晨，清晨輻射冷卻效應明顯，中北部及東北部低溫仍可能再創新低。白天起氣溫回升，北部可回到21度以上，南部約26度。不過下週末（19至20日）可能再有一波東北季風接力報到，氣溫起伏大，建議民眾持續關注最新氣象資訊並注意保暖。

