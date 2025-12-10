入冬首波冷氣團將襲！1圖看週末「溜滑梯降溫」 急凍探10度

生活中心／許智超報導

本週末強冷空氣將報到！台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興提醒，週日（14日）深夜至下週一清晨，受大陸冷氣團及輻射冷卻雙重影響下，苗栗以北空曠區有出現10度左右的低溫，台北氣象站低溫有出現12.8度至13.7度的機率。

賈新興今日在臉書及YouTube頻道說明，明日至週五受微弱東北季風影響，明日桃園以北及宜花有零星短暫雨；週五，桃園以北及宜蘭有局部短暫雨，花東亦有零星短暫雨。

週六至週日有受大陸冷氣團影響的機率，週六新竹以北及宜花有局部短暫雨，台東亦有零星短暫雨；週日新竹以北及宜花有局部短暫雨，台東亦有零星短暫雨。

週日深夜受大陸冷氣團及輻射冷卻雙重影響下，苗栗以北空曠區有出現10度左右的低溫。（圖／翻攝自賈新興臉書）

賈新興表示，週日深夜至下週一清晨，受大陸冷氣團及輻射冷卻雙重影響下，苗栗以北空曠區有出現10度左右的低溫，台北氣象站則有出現12.8度至13.7度的低溫機率。

賈新興指出，下週一至週二各地天氣晴朗穩定，下週三宜花東山區多雲，下週四大台北東側及宜花東有零星短暫雨，下週五午後花東、嘉南及屏東轉有零星短暫雨。

