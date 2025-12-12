入冬首波冷氣團殺到！專家示警：苗栗以北恐見10度低溫

根據氣象專家最新預報，入冬以來第一波大陸冷氣團即將於週六晚間起影響全台，各地將出現明顯降溫。天氣風險公司分析師林孝儒指出，本波冷氣團影響時間自週六晚間起至下週日，預估影響將延續至下週一白天才逐漸減弱。

在溫度表現方面，北部至東部地區高溫僅約16至19度，低溫約14至15度，沿海空曠地區、近山平地或東部縱谷更可能下探12至13度。中南部地區高溫約20至25度，低溫約15至17度，沿海空曠及近山平地亦可能出現12至14度低溫。值得注意的是，中南部雖然白天較為溫暖，但受輻射冷卻影響，清晨低溫不亞於北台灣。

氣象專家賈新興進一步分析，最低溫預計出現在14日深夜至15日清晨時段。在大陸冷氣團及輻射冷卻雙重影響下，苗栗以北空曠區域有機會出現10度左右的低溫，台北氣象站則可能測得13.7至14.2度的低溫紀錄。

降雨分布方面，隨著乾冷空氣南下，原本受東北季風影響的北部及東部地區降雨將逐漸減緩，轉為多雲並有陽光露臉的天氣型態。中南部地區則維持晴時多雲的穩定天氣。今日至週六白天，北部及東部仍為陰有短暫陣雨的天氣，北海岸至東北部山區降雨機率較高且時間較長，民眾外出需留意雨勢影響。

這波冷氣團來襲，對於來自熱帶地區的外籍學生影響尤其明顯。嘉南藥理大學化粧品管理系因應寒流來襲，發起「冬衣送暖」活動，短時間內募集近500件禦寒衣物。來自越南南部的專班新生陳都表示，從未體驗過冬天的感覺，台南早晨的涼意與中午的炎熱形成強烈對比，讓他難以適應。

氣象專家提醒，下週一白天起冷氣團將逐漸減弱，氣溫開始回升。15日至16日各地轉為晴朗穩定天氣。民眾需特別注意的是，雖然白天陽光照射下體感相對舒適，但夜晚清晨輻射冷卻效應加強，寒意將更為明顯。

專家建議長者、心血管疾病患者及呼吸道敏感族群，應留意晨晚外出時間並做好保暖層次調整。根據短期氣候趨勢預測，12月下旬氣溫將偏暖，明年1月上旬至中旬氣溫以略偏暖機率較高，但宜蘭地區降雨仍以偏多機率較高，民眾可提前做好相關準備。

