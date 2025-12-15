入冬首波冷氣團襲台！清晨「低溫急凍7°C」

生活中心／李明融報導

中央氣象署指出，今天（15日）在新竹關西測到台灣本島今年最低溫7度，不過要留意巨大溫差，白天起冷氣團減弱，各地高溫可達20度以上，「氣象應用推廣基金會」專欄提醒台北氣象站週日（14日）晚已觸及14.4度，入冬以來首波大陸冷氣團達標，今天晚間至週二（16日）清晨因輻射冷卻加成，中部以北部分平地的最低氣溫仍在10度以下，下一波東北季風冷空氣南下時間點也曝光。

入冬首波冷氣團襲台「低溫急凍7°C」！專家揭下波東北季風「這天」報到

氣象署針對全台4縣市發布低溫特報，清晨新竹關西測到台灣本島今年最低溫7度。（圖／翻攝自氣象署）氣象署表示，受冷氣團及輻射冷卻效應，多處地區低溫，竹苗近山區空曠地區低於10度，新竹關西7度為全台最低溫，但隨著白天大陸冷氣團減弱，太陽露臉，氣溫迅速回升，北部、東部地區高溫預計來到20度至23度，中南部更可能達25度至26度，溫差非常大。「氣象應用推廣基金會」專欄指出，今晨本島各地區平地的最低氣溫約在10至12度。今晨觀測資料顯示，海上有冷空氣通過相對較暖的洋面，凝結水氣產生的「雲街」，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今（15）日至明（16日）晨各地晴朗穩定，白天陽光下舒適、早晚很冷。今晚、明晨因輻射冷卻加成，中部以北、部分平地的最低氣溫仍在10度以下，應注意保暖。

廣告 廣告

入冬首波冷氣團襲台「低溫急凍7°C」！專家揭下波東北季風「這天」報到

入冬首波冷氣團襲台，不過日夜溫差大。（圖／翻攝自NCDR）

最新模式模擬顯示，明白天起冷空氣減弱，氣溫回升，天氣持續晴朗穩定。週三、四（17、18日）西半部晴朗，東側水氣漸增、北海岸、東半部轉偶有局部短暫雨的機率；連三天都是白天舒適微熱、早晚涼，日夜溫差大的天氣。最新模式模擬顯示，週五、六（19、20日）有中高雲、從南海逐漸北上，台灣上空雲層逐漸增多，山區偶有局部短暫降雨、中南部局部平地亦偶有零星飄雨的機率；各地白天仍舒適微熱、早晚涼。週日（21日）雲層東移、天氣好轉，但晚起另一波僅為「東北季風」等級的冷空氣南下，迎風面轉雨、北台轉涼。

原文出處：入冬首波冷氣團襲台「低溫急凍7°C」！專家揭下波東北季風「這天」報到

更多民視新聞報導

勞工「10萬救命錢」來了！申貸須符合3條件

冷氣團週末襲台↓10°C！中部高山「連3天」有望降雪

冷空氣接連報到！專家：這天「斷崖式降溫」直逼10度

