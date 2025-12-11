入冬首波冷氣團要來了！鄭明典1圖示警：給台灣帶來快速降溫

生活中心／許智超報導

陸地上冷高壓有兩個中心，就是即將影響台灣冷空氣來源的天氣系統。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

本週六（13日）晚間起東北季風再增強或大陸冷氣團南下，週日、下週一受大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷。對此，前中央氣象局長鄭明典今日在臉書分享地面天氣圖，指陸地上冷高壓有兩個中心，右邊1050、左邊1054，就是即將影響台灣冷空氣來源的天氣系統。

鄭明典說明，右邊的高壓偏北出海，會給台灣帶來東北季風增強，水氣高但降溫較不顯著；左邊的高壓會沿著青藏高原先往東再往南，會給台灣帶來快速降溫，天氣偏乾冷。

除了高壓以外，鄭明典也提到，台灣北方有一個紅色的「L」，標示台灣附近有低壓發展的跡象，低壓的逆時針環流對冷空氣的南移很關鍵，這一區有低壓發展跡象，但是要到週六才會比較明顯的發展，低壓發展會加強低壓西側的北風，使冷空氣影響到更南邊的地方。

中央氣象署指出，明日至週六白天東北季風影響，北部、東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼。明日水氣偏多，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有雨，並有局部大雨發生的機率，桃園以北、東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

週六桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其中基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部較大雨勢，其他地區為多雲到晴；明日及週六預測各地低溫15至20度，週六晚間起東北季風再增強或大陸冷氣團南下。

週日、下週一受大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷、大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，週日中部以北山區亦有零星短暫雨，由於水氣減少，應留意早晚輻射冷卻影響，局部空曠地區或近山區平地溫度可能更低一些。低溫預測，中部以北、宜蘭、花蓮及金門、馬祖12至15度，南部、台東及澎湖14至17度。

