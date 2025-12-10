入冬首波冷氣團要來了！2段變天時間曝光 2地轉雨「這天最冷」

生活中心／陳慈鈴報導

北部及東部周四開始轉雨，週末則將迎來入冬首波冷氣團。（示意圖／資料照）

把握好天氣，明天開始又要變天了。天氣風險分析師林孝儒今（10）日分析未來天氣，提醒把握短暫回暖空檔，週四北至東部轉雨，週末有機會迎來入冬首波冷氣團。

林孝儒表示，今日處於東北季風減弱的空檔，各地一早都為晴時多雲的好天氣，雖說受輻射冷卻影響，清晨各縣市局部最低溫仍有12到14度出現，但白天回暖速度快、體感轉舒適，建議把握今日穩定天氣。

林孝儒指出，因為很快的週四、週五新一波東北季風再度南下，北部至東部再轉陰有短暫陣雨天氣，氣溫再略有下滑，預測高溫約22到24度，低溫約18到20度，又回到濕濕涼涼的天氣，本波東北季風雖然強度不強，但水氣偏多，迎風面降雨時間可能拉長，東北部山區累積雨量相對較多。尤其週五至週六若需前往山區請留意雨時視線與路況，並防範土石鬆動風險。而中南部影響較小，普遍維持晴時多雲，僅日夜溫差較大的天氣型態。

林孝儒分析，週末接續另一波東北季風增強，預測北部至東部持續為陰有短暫陣雨天氣，中南部維持晴時多雲天氣；不過，週日起更是伴隨顯著的乾冷空氣移入影響，屆時迎風北、東部降雨可望減緩並漸轉晴或多雲較穩定的天氣，但輻射冷卻也將加強、各地明顯轉冷。

林孝儒說明，目前預測北部至東部低溫有機會探至12到14度，中南部也有13到15度低溫可能，有機會為入冬以來的首波大陸冷氣團。總之，提醒大家目前預報持續穩定顯示週末轉冷趨勢明顯，雖強度仍有其不確定性，但建議大家可先做好低溫防範及保暖措施。

