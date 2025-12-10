入冬首波冷氣團週六南下！全台凍番薯「最冷恐跌破10度」 專家：降溫非常有感

入冬後首波大陸冷氣團13日晚南下，屆時各地降溫將非常有感。（本刊資料照）

今（11日）整體天氣多雲到晴，下午起北部及宜花地區雨勢水氣增，隨著大陸冷氣團週六（13日）晚間起南下，氣象專家林得恩示警週日晚至週一清晨將會是最冷時刻，低溫恐下探至11度，部分低區恐只剩10度上下，全台將會非常有感！

把握好天氣？ 北部下午起水氣增

根據氣象署資訊，今天（11日）上午，台灣各地及澎湖、金門、馬祖以多雲到晴為主，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區與恆春半島出現零星短暫雨。下午起東北季風略為增強，迎風面的水氣增多，北部及宜蘭、花蓮地區將轉為局部短暫雨；其他地區仍維持多雲到晴的天氣。

氣溫方面，白天北部與東半部高溫約24至26度，中南部因雲量少，高溫可達27至29度。夜間清晨各地低溫落在16至20度之間，西半部日夜溫差較大，早出晚歸記得適時增添衣物。離島方面：澎湖為晴時多雲，氣溫20至22度；金門晴到多雲，16至23度；馬祖晴到多雲，16至20度。

冷氣團何時南下？ 民眾要注意什麼？

12至13日白天受東北季風影響，北部與東北部天氣稍涼，其他地區早晚也感覺偏涼，其中中南部日夜溫差仍明顯。13日晚間起大陸冷氣團南下，北部及東北部氣溫將進一步下降。

12日基隆北海岸、東北部及大台北山區有降雨，並有局部大雨的可能；桃園以北、東部、東南部及恆春半島也會出現局部短暫雨，其他地區則為多雲到晴。13日桃園以北、東半部及恆春半島持續有局部短暫雨，基隆北海岸、東北部及大台北山區仍有較大雨勢的機率，其餘地區維持多雲到晴。

14、15日受到大陸冷氣團影響，中部以北及東半部偏冷，南部地區早晚也偏涼。各地多為晴到多雲，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春半島有零星短暫雨，14日中部以北山區也可能出現零星降雨。

16日冷氣團減弱，各地氣溫回升，但北部與東北部仍稍涼，新竹以南則有較大的日夜溫差。整體仍以晴到多雲為主，只有東南部地區與恆春半島有局部短暫雨。

冷氣團哪天最強？ 專家曝最新數值

氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」表示，根據美國NCEP最新數值模式模擬，這波大陸冷氣團將在週日晚間至下週一清晨達到最強降溫時段，「全台各地將會冷的非常有感」。預估中部以北最低溫可能落在11至13度，南部與東部也僅剩約13至14度，至於沿海空曠地區及河谷地形，氣溫甚至還可能再降1至2度左右。

他也提醒，15日之後環境水氣明顯減少，乾冷空氣配上輻射冷卻效應，低溫將再度下修。屆時台灣各地夜間與清晨的體感溫度都會更加寒冷，外出務必做好保暖措施。

本文由ChatGPT協作，本刊編輯編修。

