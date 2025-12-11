入冬首波冷氣團週日殺到！氣象專家：低溫挑戰10度以下

根據中央氣象署最新預報資料顯示，今日白天各地晴時多雲，北部舒適南部微熱，各地早晚涼爽。今晚至明日迎風面水氣略增，北海岸、大台北東側及東半部轉有局部短暫降雨機率。

週六下午起冷空氣逐漸南下，氣溫開始下降，北台灣、東半部雲量增加並轉有局部雨。週日起乾冷空氣全面南下，各地轉為晴朗天氣，但氣溫急遽下降。

台灣大學大氣科學博士林得恩分析，根據美國模式模擬結果，冷空氣勢力持續南侵，預估週日晚間至週一清晨期間降溫最為顯著。中部以北地區最低溫預測約落在11至13度之間，南部及東部地區最低溫也只剩13至14度，沿海空曠地區及河谷地形區域最低溫可能再下降1至2度左右。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮表示，這波冷空氣為入冬以來最強，首次達到大陸冷氣團標準。週日至週二清晨期間，白天陽光下雖然舒適，但早晚將非常寒冷。由於週一之後環境水氣明顯減少，乾冷氣團搭配輻射冷卻效應加成，各地夜間與清晨體感溫度格外寒冷。

前氣象局長鄭明典說明，這波冷壓系統有兩個中心，強度都在1050百帕左右。左側高壓將沿著青藏高原邊緣，先往東再往南出海。由於冷空氣出海位置偏南，受海溫影響較小，將給台灣帶來乾冷天氣。

氣象署特別提醒，週六晚上至下週一清晨期間，中部以北及宜花地區3500公尺以上高山有局部降雪或結冰機率，計畫前往高山地區民眾需特別注意安全。

面對即將來襲的冷氣團，本土賣場統計顯示，電暖器成為近期熱銷保暖商品第一名，其次為冷暖空調、電熱毯、熱敷墊及暖足機。民眾紛紛提前準備各式保暖用品因應低溫。

下週二白天起冷空氣將逐漸減弱，氣溫回升，天氣持續晴朗穩定。氣象專家呼籲民眾密切注意天氣變化，適時添加衣物，特別是年長者及心血管疾病患者需加強保暖措施。

