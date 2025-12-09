入冬首波冷氣團週末來襲！低溫探10度 高山有望降雪

受東北季風影響，今日迎風面桃園以北及東半部雲量偏多偶有局部降雨，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區降雨較為持續明顯。氣象署表示，明日東北季風減弱各地白天氣溫將回升，但週末恐有冷氣團南下，低溫可能下探10度，中部以北高山地區更有降雪機會。

週末恐有冷氣團報到，下探10度低溫。（圖/中天新聞）

氣象署指出，明日東北季風減弱，各地白天氣溫明顯回升，低溫約16至20度，西半部高溫可達26至29度，東半部25至26度，澎湖及金門22至23度，馬祖20度，日夜溫差相當大。天氣方面因水氣減少，各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

週四東北季風稍增強，週五迎風面水氣增加，桃園以北、東半部地區及恆春半島雲量偏多偶有零星降雨機率，其中基隆北海岸、大台北山區及宜花地區降雨較為明顯，其他地區為多雲到晴。由於降雨機率提高且雲量增加，北台灣高溫稍降，其他地區變化不大。

本週三氣溫將回升，週日冷氣團報到將明顯降溫。（圖/氣象署提供）

週六東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。週日、下週一水氣減少，各地大多為晴到多雲，僅迎風面的基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島仍有零星降雨機率。

氣溫方面，週六晚間冷空氣逐漸南下，強度有望挑戰入冬首波冷氣團，中部以北及宜花低溫13至15度，南部、台東及澎湖15至17度，金門馬祖12度，局部空曠地區可能下探10度甚至更低。氣象署表示，若水氣搭配得宜，中部以北、宜花3500公尺以上高山有降雪機會。下週二起東北季風逐漸減弱，各地氣溫將逐漸回升。

