入冬首波冷氣團週末報到 不排除低於10度「中部高山有望降雪」

週六（13日）將再有一波冷空氣南下，強度直逼今年首波大陸冷氣團等級，全台有感大降溫，氣象署說，中部以北3500公尺以上高山，可能有零星降雪或路面結冰的機會。

週末迎入冬最強冷空氣 氣溫不排除低於10度

因東北季風減弱，今（10）天北台灣天氣回暖，中南部更像夏天，但厚衣服要先準備好！因為這個週末將迎來「入冬最強冷空氣」，週六下半天開始轉冷，溫度會「溜滑梯式」下降，全台都有感。

專家預測，這波冷空氣強度直逼今年首波大陸冷氣團等級，下週日晚上到下週一清晨氣溫最低，局部空曠平地低溫下探10度或以下，3500公尺以上高山配合水氣有機會追雪。

不過這波冷空氣襲台預計先濕冷再轉為乾冷，民眾週末上山追雪恐怕還得碰運氣，前空軍氣象聯隊長林得恩提醒，隨著環境水氣減少，由濕冷轉為乾冷，清晨輻射冷卻的效應加乘會特別有感。

入秋首道鋒面越來越晚 鄭明典：氣候變遷影響

另外，前氣象局長鄭明典轉發氣象署統計資料指出，秋季第一道鋒面平均落在9月19日，一般都在8月底到10月初之間，但近年來發生時間變化較大，有時鋒面到11月才出現，去年甚至11月26日才出現，是半世紀以來最晚的一年，今年則是落在10月31日。

鄭明典坦言，長期趨勢是越來越越晚到，一般人都有感的變化，這是氣候變遷的影響！

台北／楊宗諺、黃聖權 責任編輯／陳盈真

