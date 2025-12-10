入冬首波冷氣團週末殺到！最低溫恐破10度以下

根據氣象專家最新分析，今明兩天東北季風減弱，全台各地天氣好轉，西半部為晴到多雲，日夜溫差大，白天高溫可達27至29度，夜間低溫約16至18度。東半部雲量偏多，氣溫介於18至25度之間。基隆北海岸、大台北山區及東半部地區仍有零星短暫雨。

本週四晚間起，迎風面水氣略增，北海岸、大台北東側及東半部將轉有局部短暫降雨機率。週五桃園以北及宜蘭有局部短暫雨，花東亦有零星短暫雨。

關鍵時刻將出現在週六午後，強冷空氣開始南下，氣溫將呈現「溜滑梯式」下降。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興指出，週六新竹以北及宜花有局部短暫雨，週日中投山區及花東山區仍有零星短暫雨。

這波冷空氣強度達到大陸冷氣團標準，意即台北觀測站低溫將低於14度。氣象論壇分析，週日晚間、下週一清晨及下週二清晨將是最冷時段，受大陸冷氣團及輻射冷卻雙重影響，本島平地最低溫將挑戰10度以下，苗栗以北空曠區域可能出現10度左右低溫。

值得注意的是，這波冷空氣屬於乾冷型態，水氣偏少。北部、東半部僅在週五至週六鋒面通過時有陣雨，週日即會放晴轉乾。中南部則全程維持乾冷天氣型態，日夜溫差將非常顯著。

下週一至下週二，各地天氣晴朗穩定，但早晚氣溫仍低。下週二白天起冷空氣逐漸減弱，氣溫開始回升。下週三宜花東山區轉為多雲，下週四大台北東側及宜花東有零星短暫雨，下週五午後花東、嘉南及屏東轉有零星短暫雨。

另外，今日清晨西半部地區出現局部濃霧，桃園及新竹能見度不足200公尺。氣象署同時發布陸上強風特報，恆春半島、澎湖、馬祖及西部沿海地區易有6級以上平均風或8級以上陣風。

空氣品質方面，環境部預報今日西半部位於背風側，污染物易累積，中部、雲嘉南、高屏空品區為橘色提醒等級，北部、竹苗為普通等級，宜花東為良好等級。民眾外出應注意空氣品質變化。

