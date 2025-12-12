入冬首波冷氣團 合歡山可能降雪

中央氣象署發布首波冷氣團南下，12日傍晚北台灣降雨明顯，氣溫逐漸下降，民眾行經商圈時撐傘避雨、加強保暖，街頭呈現濕冷冬日氛圍。（鄧博仁攝）

今年冬季首波大陸冷氣團來襲，中央氣象署表示，冷氣團今（13）日晚間南下影響台灣，明（14）日整天至15日清晨最冷，局部空曠或近山區低溫下探10度，13日晚間至14日在中部以北及宜花地區3500公尺以上高山，如雪山主峰或合歡山近山頂處有降雪機會；公路局東區養護工程分局太魯閣工務段提醒，因合歡山台14甲線公路近日清晨已出現路面結冰現象，其中翠峰18K至大禹嶺41.5K路段，13日起至15日將視天氣狀況，不排除機動實施交管。

廣告 廣告

氣象署預報員鄭傑仁指出，13日受東北季風影響，北宜偏涼，中南部日夜溫差大，晚間冷氣團南下後，中部以北、宜蘭會明顯降溫；新竹以北、花東、苗栗山區及恆春半島為陰雨天氣，尤其基隆北海岸、東北部及大台北山區降雨較持續，其他地區多雲到晴。13日晚間至14日在中部以北、宜蘭、花蓮的3500公尺以上高山，有結冰或零星降雪機率。

鄭傑仁說，14至15日受冷氣團影響，中部以北與東半部偏冷，南部早晚也偏冷，最冷時間點為14日整天至15日清晨，台南以北與宜花地區低溫11至15度，高雄、屏東及台東低溫16至18度，局部空曠地區或近山區可能降至10度。

鄭傑仁提及，14日起轉乾冷，但上半天基隆北海岸、大台北山區、東半部、恆春半島及中部以北山區仍有零星降雨，15日白天起冷氣團減弱，各地回溫晴到多雲，西半部日夜溫差大，16日也是好天氣，僅東南部與恆春半島有零星短暫雨。

太魯閣國家公園管理處說，合歡山部分路段清晨已出現結冰，車輛極易打滑，提醒遊客不一定非得搶著清晨擠上山賞景，因合歡山山區道路與停車空間有限，建議分流上山時間，避開壅塞時段，能以更輕鬆的步調欣賞山林光影。