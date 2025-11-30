「入冬首波冷氣團」要來了？鄭明典曬1圖給答案 明顯降溫時間點曝光

前中央氣象局（現為氣象署）局長鄭明典在臉書分享850百帕高度的溫度預報圖。（圖／翻攝自臉書，鄭明典）

今天（30日）偏東風環境影響，迎風面東部地區雲量較多，降雨並不明顯，隨著水氣開始移入，西半部地區雲量也會增多，從晴天漸轉多雲或陰，部分地區會有短暫雨機會。前中央氣象局（現為氣象署）局長鄭明典在臉書分享850百帕高度的溫度預報圖，說明台灣有機會迎接今年入冬後首波大陸冷氣團。

鄭明典表示，根據預報圖的色階對應溫度，綠色系和藍色系交會處代表6度，「6度有特別的意思，因為在大氣飽和的情況下，850百帕的溫度和地面氣溫大約相差8度，6＋8＝14，剛好是『大陸冷氣團』的門檻！如果大氣沒飽和，那溫差會大於8度，而如果大氣很乾燥，那就要考慮輻射冷卻。」

鄭明典進一步解釋，基本上藍－綠邊界到達台北站以南，就是大陸冷氣團的最低限度要求。根據氣象署預報，下波冷空氣將在週二（12月2日）抵達。有網友好奇當天是否會有感降溫？鄭明典說，這還是因人而異。

另一方面，氣象粉專「天氣風險WeatherRisk」指出，週二後轉為典型的東北季風天氣型態，下半天至晚間隨著季風抵達並逐漸增強，桃園以北、東半部雲量較多，並有局部短暫雨機會，中南部地區相對是比較穩定的晴到多雲天氣。這波東北季風預估影響到週五（5日），週末期間就會逐漸減弱，但下週日（7日）可能就會再有新一波南下，後續預報仍有變化空間。

專家提到，近期的冷空氣都不算太強，預估下週三（10日）才會有較明顯的降溫出現，中北部市區低溫約15－16度、郊區可能再降至12－13度，南部、花東則還有17－18度左右。白天高溫會有明顯的南北差異，北部在下週三、四（11日）只有約18－20度，中南部仍可達23－25度，花東20－22度。

