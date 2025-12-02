入冬首波冷空氣明日抵台！全台極凍4天 最低溫下探11度

明天新一波北方強冷空氣預計明(3)日白天就會到達台灣。 圖：取自林老師氣象站

[Newtalk新聞] 入冬第1波冷空氣將報到，對此，氣象粉專「林老師氣象站」指出，明天新一波北方強冷空氣預計明(3)日白天就會到達台灣，明晚到後(4)天清晨將是此波降溫最為顯著的時段，馬祖低溫下探至11度，本島低溫也會有14度，北台灣高山有機會下雪，類似天氣將維持至6日。

「林老師氣象站」指出， 根據歐洲模式今晨最新模擬結果顯示，受東北季風影響，新一波北方強冷空氣預計明日白天就會到達台灣，北部、東半部地區及恆春半島還有局部短暫雨，中部山區亦有零星短暫雨，明日晚間至後天清晨將是此波降溫最為顯著的時段，北部及宜蘭地區天氣明顯轉涼，其它地區氣溫亦有下降的趨勢。

目前最低溫預測，西半部及宜蘭地區攝氏14至18度之間，花東及澎湖地區最低溫在攝氏17至20度，離島的金門及馬祖地區最低溫分別下探至攝氏12至14及11至13度之間；中部以北及東北部3500公尺以上高山也有機會下雪，這波冷空氣一直要等到6日白天，台灣各地氣溫才會逐漸回升。

