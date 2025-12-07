入冬首波大陸冷氣團襲台！這天全台急凍「跌破10度」 明起先濕後乾

今日白天溫度持續回升，各地高溫約25度左右，不過明起東北季風再度南下，北部、東部將有零星雨勢。資料照，李政龍攝



今日（12/7）東北季風減弱，白天各地高溫回升至25度左右，僅基隆北海岸、大台北山區及宜花地區有零星降雨，明日（12/8）東北季風短暫增強，迎風面降雨機率增加，北台灣氣溫稍降。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮表示，週六（12/13）將有一波更強的東北季風來襲，且威力會達大陸冷氣團等級，本島低溫恐跌破10度。

縣市預報。氣象署提供

氣象署指出，今日清晨受輻射冷卻影響，早晚仍較涼，各地低溫普遍為13至18度，白天溫度持續回升，各地高溫約25度左右，僅基隆北海岸、大台北山區及宜花地區有零星降雨。週一、週二（12/8、9）新一波東北季風挾不明顯的冷空氣來襲，北台灣高溫稍降，桃園以北、東半部地區及恆春半島降雨機率略增，其他地方仍為多雲到晴的好天氣。離島天氣：澎湖20至23度、金門16至23度、馬祖16至20度，皆為晴時多雲。

吳德榮在「洩天機教室」專欄撰文指出，今晨最低溫出現在新竹關西鎮，僅11度。根據最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日各地晴朗穩定，氣溫逐漸回升，白天舒適微熱、早晚較涼，東半部偶有零星飄雨的機率。

未來一週溫度趨勢。氣象署提供

吳德榮接著指出，明日上午起東北季風逐漸增強，迎風面水氣增多，北部、東半部轉有局部短暫降雨機率，氣溫下降，北台轉涼、中南部白天舒適早晚涼。週二（12/9）上半天北部、東半部仍有雨，下半天季風逐漸轉弱，降雨逐漸趨緩。週三、週四（12/10、11）天氣好轉，各地晴時多雲，東半部偶有局部短暫降雨機率，氣溫續升，白天舒適微熱、早晚涼。週五（12/12）迎風面水氣略增，北海岸、東半部有局部短暫降雨機率。

未來降雨趨勢。氣象署提供

吳德榮也提到，根據最新歐洲模式模擬調整，今年入秋最強冷空氣將自下週六（12/13）傍晚開始南下，影響至隔週週一（12/15），強度將觸及大陸冷氣團標準（台北觀測站小於14度），本島平地最低溫恐剩下個位數。天氣部分，週六乾轉濕、週日起又迅速轉為乾冷，不過各國模擬強度不一致，南下時間仍須觀察。

