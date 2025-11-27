入冬首波大陸冷氣團要來了 下周二入夜急凍 冷一整周

本周受東北季風影響，全台清晨低溫僅15度左右，中央氣象署表示，下周一（12月1日）會有一波東北季風增強，冷空氣會持續影響至下周六，整周感受都會很冷；氣象粉專「氣象報馬仔」示警，下波冷空氣強度顯著，尤其下周二（2日）入夜後威力會再增強，有機會成為今年首波大陸冷氣團，也就是台北測站將測到14度以下低溫，將是入冬以來最有感的一次大降溫。

氣象署表示，雖然周六、日（29、30日）東北季風會減弱，屆時各地氣溫回升，白天高溫可達25度左右，但早晚受輻射冷卻影響，低溫依然只有15度，尤其西半部日夜溫差會很明顯；下周一起東北季風逐漸增強，下星期整周感受冷涼，迎風面的基隆北海岸、東半部地區及恆春半島都會有局部雨勢。

氣象報馬仔指出，雖然南海至巴士海峽有不少又濕又暖的水氣，但北方乾冷空氣勢力更強，未來幾天北部、東北部感受寒冷，西部空曠地區清晨低溫下探14度，中南部白天偏暖，日夜溫差會達到10度，早出晚歸及家中長輩都要多加注意保暖。

氣象報馬仔說，下周二（12月2日）入夜後，冷空氣強度會明顯增加，有機會達到首波大陸冷氣團的強度，即台北測站測到14度以下低溫，「將會是入冬以來最有感的一次降溫，冬天的腳步近了」。

