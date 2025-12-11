入冬首波大陸冷氣團週日殺到！本島平地挑戰10度以下極凍

根據中央氣象署最新發布的天氣預報，今日白天各地晴時多雲，氣溫相對舒適。北部地區高溫約24至26度，中南部更可達27至29度。然而這樣的好天氣即將出現劇烈轉變。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，根據美國模式模擬結果顯示，冷空氣勢力將持續南侵。預計在週日晚間至週一清晨期間，降溫最為顯著。中部以北地區最低溫預測約落在11至13度之間，南部及東部地區最低溫也只剩13至14度。沿海空曠地區及河谷地形區域，最低溫則可能再下降1至2度左右。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文表示，週六下午起冷空氣將逐漸南下，北台灣、東半部雲量漸增並轉有局部雨。週日起乾冷空氣全面南下，各地轉為晴朗天氣型態。特別值得注意的是，週日晚間、週一清晨及下週二清晨，氣溫將降至最低點。

前氣象局長鄭明典針對這波冷空氣系統進行分析。他表示，目前陸地上有兩個冷高壓中心，強度都在1050百帕左右。右側高壓明天將逐漸出海，給台灣帶來東北季風增強。左側高壓則會沿著青藏高原邊緣，先往東再往南出海。由於冷空氣出海位置偏南，受海溫影響較小，將給台灣帶來乾冷天氣。

氣象署具體預測指出，12月14日至15日期間，中部以北、宜蘭、花蓮及金門、馬祖地區低溫將降至12至15度，南部、台東及澎湖14至17度。高溫方面，北部、宜花及澎湖、金門僅16至23度，中南部及台東21至26度。

此外，氣象署特別提醒，週六晚上到下週一清晨期間，中部以北及宜花地區3500公尺以上高山，有局部降雪或結冰機率，計畫前往高山地區的民眾應特別注意安全。

這波冷氣團的特徵是偏向乾冷性質。由於週一之後環境水氣明顯減少，乾冷氣團搭配輻射冷卻效應，將使得夜間與清晨的體感溫度特別寒冷。氣象專家一致呼籲民眾應注意添衣保暖，特別是年長者及心血管疾病患者更應留意身體狀況。

預計下週二白天起至週三，冷空氣將逐漸減弱，氣溫開始回升，天氣持續晴朗穩定。

