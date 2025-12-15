生活中心／綜合報導

入冬首波大陸冷氣團發威，低溫下探10度以下，平地最低溫在新竹關西只有7度，苗栗也只有8.5度，氣象署表示，雖然今天白天開始，冷空氣逐漸減弱，不過，受到輻射冷卻影響，周二清晨，沿海空曠地區仍可能出現10度以下低溫，早晚偏冷，提醒民眾注意保暖。

太平山一片霧茫茫，彷彿覆蓋白色面紗，低溫下探3度，沒有出現結冰、下雪，但仍有不少民眾，穿上厚重羽絨衣、帽子，上山賭賭運氣，大陸冷氣團發威，低溫跌破10度以下，平地最低溫在新竹關西，只有7度，苗栗8.5度，新北石碇也好冷，只有9.5度。氣象署資深預報員李孟軒：「明天清晨整體上來說，還是會有些輻射冷卻效應的影響，所以在各地可能低溫方面，是在14到16度整體上來說，有一些沿海空曠地區，可能在氣溫低溫的方面會再更低一些，預估在明天清晨，可能在新竹還是有機會，出現10度左右或以下的低溫。」

廣告 廣告

入冬首波大陸冷氣團 平地最低溫新竹下探7度

入冬首波大陸冷氣團影響，今（１５）清晨低溫跌破１０度（圖／民視新聞）

雖然大陸冷氣團，逐漸減弱，不過，受到輻射冷卻影響，周二清晨仍可能出現，十度以下低溫，加上早晚偏冷日夜溫差高達10度，緊接著周三、周四又有另一波東北季風南下。

入冬首波大陸冷氣團 平地最低溫新竹下探7度

入冬首波大陸冷氣團影響，宜蘭太平山低溫探３度（圖／民視新聞）

氣象署資深預報員李孟軒：「到了週三可能在清晨，還是會有些輻射冷卻效應影響，所以有些地方氣溫還是會比較偏低一些，從週三之後到週四，會有一股微弱的一個東北季風南下，所以主要影響的話，是在臨風面的北部、東北部地區，白天的高溫會逐漸下降的情形，到了週四相對是一個低點。」這波東北季風，將為迎風面、東部帶來水氣，讓體感感受更冷，提醒民眾務必注意保暖。

原文出處：入冬首波大陸冷氣團 平地最低溫新竹下探7度

更多民視新聞報導

韓電商酷澎台負責人傳辭！「上任不到1年」業者回應曝

2藥膳+2穴道=心肺顧好好！行動自如活力滿滿

新郎被灌醉無法送客 新婚妻上網公審丈夫主管反吃官司

