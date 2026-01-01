入冬首波寒流下週有機會報到？氣象專家分析潛在時間點

氣象專家提醒寒流可能在1月初報到。（示意圖) 圖：張良一／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 今日為2026年第一天，天氣風險公司分析師薛皓天表示，今剛好迎來入冬第一波強烈大陸冷氣團南下，苗栗以北及宜花地區大致為陰時多雲有短暫陣雨天氣，預估明日北部、東北部及西部空曠處局部有10~12度左右低溫，而在下週二三，冷空氣有機會達到寒流等級。

薛皓天表示，今日台中以南及台東大致為晴到多雲天氣。氣溫方面，白天起北部氣溫會逐步下降，入夜各地氣溫會明顯偏低，北部溫差不大但寒意十足，中南部地區受輻射冷卻影響，日夜溫差大，夜間清晨各地低溫約在13~15度，空曠處及近山區有10~12度低溫，預估今晚起至週日清晨低溫情形都會較明顯。

薛皓天指出，明日持續受強烈大陸冷氣團影響，苗栗以北及東部大致為多雲到陰天氣，另外桃園以及宜蘭有短暫陣雨，竹苗地區局部偶有飄雨機會；台中以南維持晴到多雲天氣。氣溫方面，各地氣溫會比昨日更低，苗栗以北及宜蘭高溫約13度，中南部及花蓮高溫約15~19度，南部及台東高溫約20~22度。中部以北及東部的朋友會明顯感受到偏冷，晚間起各地氣溫會更低，西部地區受輻射冷卻影響溫差仍大，預估北部、東北部及西部空曠處局部有10~12度左右低溫，其中西半部地區局不可能有10度以下低溫發生，另外各地海拔地勢較高處亦有5度或以下機會。

他提到，週六維持強烈大陸冷氣團影響，水氣減少，北部地區降雨可稍趨緩，北北基桃及東半部維持陰時多雲天氣，迎風面北海岸及東北部地區局仍有地形降雨發生，新竹以南地區為晴到多雲天氣。白天氣溫會略有回溫，不過感受上不大，仍屬有冷到寒意的感覺，中南部地區會稍感溫暖。預估中北部、東北部高溫約16度，中部以南高溫20~23度，花東高溫約18~20度。晚間起冷氣團強度開始減弱，預估夜間至清晨各地仍有明顯低溫，中北部、東北部低溫11~13度、花東13~15度、西半部地區10~13度。

薛皓天提醒，下週一中高層槽線明顯南下通過台灣，槽底將來底層新一波冷空氣南下，維持大陸冷氣團影響，迎風面北部及東部將再轉為陰陣雨天氣，中部以南維持晴到多雲，中北部及東部氣溫將再降至20度以下。下週二北方有更地深槽線南下抵達台灣，冷空氣強度會明顯增強，上半天北部及東半部仍有短暫陣雨，下半天起受乾冷空氣影響，降雨趨緩，大致為多雲時陰天氣，若輻射冷卻明顯，預估這波冷空氣強度有機會達寒流等級，可能持續影響至下週四。

不過，薛皓天也補充，下週三、週四受乾冷空氣影響各地大致為晴時多雲天氣。下週五冷空氣強度將減弱，不過其強度仍可維持冷氣團等級。後續下週末仍有另一波冷空氣南下，到了下下週一會再有另一波冷空氣達寒流的趨勢。薛皓天提醒，從預報上來看1月上旬大致受北方乾冷空氣影響，台灣長時間氣溫都偏低，中南部日夜溫差大，北部濕冷，其冷空氣的強度都可達冷氣團等級，更有局部達寒流機會，請大家一定要做好防寒準備。

