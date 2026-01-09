入冬首波寒流來了！鄭明典示警「北台灣非常冷」：無法完全掌握

生活中心／張尚辰報導

今（9）日強烈大陸冷氣團稍減弱，但夜晚及清晨受到輻射冷卻影響，溫度仍偏低。前中央氣象局長鄭明典表示，台北站氣溫持續往下跌，「已達寒流標準！」他再次提醒，因為雲量難預測，所以氣溫分布無法完全掌握，請低溫區的民眾出門務必注意保暖。

「北台灣非常冷！」鄭明典今日在臉書粉專發文，指出低溫區和低雲量區密切相關，但由於雲量難以預測，所以氣溫分布基本上無法完全掌握。

鄭明典昨日也貼出平地低溫排行榜寫下，「幾個小時前還全部在10度以上，現在排序表中全是10度以下低溫」，代表輻射冷卻範圍很廣，氣溫下降的幅度預期也不會太小。

另外，中央氣象署今日上午6時35分也針對17縣市發布低溫特報，其中台北市、新北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣為橙色燈號，有6度以下氣溫發生的機率。

基隆市、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、花蓮縣、金門縣為黃色燈號，有10度以下氣溫發生的機率，請民眾務必注意保暖。

