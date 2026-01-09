入冬首波寒流來襲！玉山低溫「-6.7度」持續飄雪中

即時中心／綜合報導

入冬首波寒流來襲！今（9）日清晨最低溫出現在新竹縣關西鎮、僅5.4度，而台北市低溫也跌破10度；玉山氣象站清晨氣溫來到-6.7度，出現降雪。中央氣象署指出，自今日清晨6時起，直到目前仍持續降雪中。

玉山氣象站持續降雪，成一片銀白世界。（圖／中央氣象署提供）

氣象署表示，今日玉山氣象站觀測到降雪，從清晨6時觀測起，目前降雪持續中。同時氣象署也提到，近期高山氣溫偏低，夜間及清晨路面易結冰並有霧淞、結霜機率，若水氣條件配合，海拔3,000公尺以上及中部以北海拔2,500公尺左右或以上高山，不排除有零星降雪或下冰霰。行車用路及登山請注意路況安全，高海拔山區作物嚴防霜害。

