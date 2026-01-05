入冬首波寒流在路上！明起急凍4天 專家示警：恐將跌至5度以下

[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導

今早（6日）各地清晨降溫明顯，根據中央氣象署資料，平地最低溫落在台南市楠西區8.0度，其次低溫為高雄市杉林區9.4度、台南市玉井區9.6度。對此，氣象專家吳德榮提醒，週三至週六（7日至10日）清晨受到「強冷空氣」籠罩，有再創入冬本島最低氣溫（降至5度以下）的機率，成為入冬以來首波寒流。

氣象專家吳德榮提醒，週三至週六清晨受到「強冷空氣」籠罩，有再創入冬本島最低氣溫（降至5度以下）的機率，成為入冬以來首波寒流。（示意圖／unsplash）

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄提到，今日晨迎風面雲層雖多，但結構鬆散，北部陸地及東半部海上有降水回波，北部及東半部零星降雨；今日上午起、乾冷空氣持續南下，各地先後轉晴，氣溫驟降，愈晚愈冷。呼籲若早出晚歸的民眾，要記得添加衣物。

廣告 廣告

吳德榮提到，最新模式模擬顯示，週三至週六清晨受到「強冷空氣」籠罩，其強度雖僅與前波相近、但因晴朗穩定，「輻射冷卻」的效應、比前波強；逐日的清晨，皆有再創入冬本島平地的最低氣溫（降至5度以下）的機率，將成為入冬以來首波寒流（寒流定義：台北測站≦10度）。

吳德榮特別叮嚀，週三至週六晨、天氣晴冷，白天在陽光下或不覺得冷，但入夜後「極寒冷」，常有部分地區再創低溫；日夜的變化劇烈，家中若有年長者及心血管疾病患者，要悉心照料，以保安康。週六白天至下週一（12日）持續晴朗穩定，冷空氣逐日漸弱，白天氣溫也逐日漸升，但早晚氣溫仍很低，日夜溫差大、需注意。

至於高山是否有望下雪？吳德榮說明，此波強冷空氣2000公尺以上高山，雖仍可降至零度以下，但缺水氣，因此降雪條件不佳，無需過度期待。

更多FTNN新聞網報導

入冬最強冷空氣襲來！ 專家：平地最低溫恐跌破10度

挑戰入冬首波寒流！氣象粉專示警一路冷到週五 15縣市低溫特報「明晨恐跌破10度」

明日全台凍成一團！高雄以北清晨恐10度以下 鄭明典：有機會挑戰寒流

