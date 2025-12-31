入冬首波寒流報到 黃偉哲啟動低溫關懷為街友送暖

記者游宜橙/台南報導

本周末將迎來第一波冷氣團，台南市政府社會局為確保每位街友能安然度過此波寒流的低溫威脅，啟動37區街友低溫關懷，市長黃偉哲今(31)晚為確保每位街友能安然度過此波寒流的低溫威脅，在社會局長郭乃文及慈聯基金會執行長張莉馨陪同下，特地提前至火車站附近街友常夜宿的地點慰問關懷，為數十位街友親自送上外套、手套、暖暖包、口罩及熱食。



市長黃偉哲表示，今天是2025年最後一日，元旦又有另一波冷氣團來襲，特地關心在寒冷時節的弱勢街友，市府這幾年來除生活與物資協助外，也提供不影響福利身分的短期工作機會，讓街友有意願增加工作收入，謝謝各社福團體與社會局的努力付出，讓社會更多關懷及街友重新站起來的機會。

社會局表示，隨著強烈寒流的來襲，對於長期在外生活的街友是相當辛苦的考驗，每年冬天低溫是對街友健康安全最大的威脅，早晚低溫容易導致呼吸道與心血管疾病，今晚藉著發送禦寒物資與熱食，希望他們能平安度過這波寒流，感謝各界善心人士對於弱勢族群的關懷，市府持續關心與協助街友的生活，街友們對於黃市長的夜間低溫關懷，感到溫馨並感謝。

此外，目前台南市列冊街友目前有286人，超過半數的街友露宿在街頭，持續辦理街友關懷輔導，提供行動沐浴車、緊急安置、防疫宣導、媒合就業、輔導儲蓄理財、租屋輔導等服務，低溫期間要特別注意保暖及身心保健，若發生疑似中風或心肌梗塞急性發作時，應立即撥打119正確就醫；同時呼籲民眾若發現有遭逢急難需啟動立即關懷及救助者，可撥打1957社會福利諮詢專線或1999市民服務專線。