入冬首波寒流報到 黃偉哲年末為街友送暖

市長黃偉哲卅一日晚間會同社會局前往火車站前關懷街友，貼心送上禦寒衣物、熱食等，獲得民眾一致感謝。(南市府社會局提供)

記者王勗／台南報導

本周末第一波冷氣團來襲，南市府社會局為確保每位街友能安然度過本次低溫威脅，十二月卅一日針對南市卅七區街友啟動低溫關懷，市長黃偉哲卅一日也在社會局長郭乃文及慈聯基金會執行長張莉馨陪同下前往火車站慰問關懷街友，親自送上外套、手套、暖暖包、口罩及熱食。

黃偉哲表示，今日是二０二五最後一日，元旦後又將迎來另一波冷氣團，寒冷時節街友露宿風險較高，也希望透過本次低溫關懷提醒街友注意保暖、遠離低溫威脅。南市府近年除提供生活與物資協助外，也提供不影響福利身分的短期工作機會，讓街友有意願增加工作收入，也特別感謝南市社福團體與社會局的努力，為社會帶來關懷同時，也讓街友獲得重新站起來的機會。

廣告 廣告

南市府社會局指出，本波強烈寒流對於長期在外露宿的街友將是嚴峻考驗，而冬天低溫是對街友健康安全最大威脅，容易導致呼吸道與心血管疾病，藉由發送禦寒物資與熱食，也希望幫助弱勢市民平安度過這波寒流，也感謝各界善心人士響應支持關懷行動，社會局也將持續關心並協助街友的生活。

目前南市列冊街友共二八六人，其中超過半數露宿在街頭，南市府社會局也將持續辦理關懷輔導，提供行動沐浴車、緊急安置、防疫宣導、媒合就業、輔導儲蓄理財、租屋輔導等服務，也呼籲市民特別注意保暖及身心保健，若發生疑似中風或心肌梗塞急性發作時，應立即一一九求助，市民朋友如發現遭逢急難需啟動立即關懷及救助者，可撥打社會福利諮詢專線一九五七或市民服務專線一九九九。