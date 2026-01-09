入冬首波寒流狂襲！他驚見前方騎士「勇猛1幕」 萬人看呆了

生活中心／張尚辰報導

許多機車族在寒流來襲時，即使沒有下雨，也會穿雨衣保暖。（圖／資料照）

近日天氣明顯轉冷，冷氣團一波接著一波來襲，厚外套、手套、暖暖包已成為不少民眾外出時的保暖標配。不過，卻有網友在上班途中目擊一名機車騎士，僅穿著短袖、短褲與夾腳拖就上路，與寒冷天氣形成強烈對比，讓他忍不住笑喊，「這位先生，請你尊重寒流一下好嗎？」貼文曝光後，引發網友熱烈討論。

該名網友昨（8）日在Threads上分享照片並寫下，「這位先生，請你尊重一下寒流好嗎？」從畫面中可見，寒流來襲之際，這名機車騎士僅穿著黑色短袖上衣與卡其色短褲，腳踩夾腳拖，與一旁包得密不透風的民眾形成鮮明對比，畫面顯得格外突兀。

廣告 廣告

貼文發出後，不少網友紛紛留言，「他要讓寒流知道是誰在主宰氣溫」、「我朋友5度的武嶺也這樣穿」、「這種人不怕低溫，只怕高溫」、「跟旁邊的人完全不是一個季節」、「這不是挑釁，什麼才是挑釁」，還有人爆料，「他我朋友，他真的每年冬天都這樣穿，超級不怕冷」。

也有人表示，非常佩服這些大冷天還能穿短袖、短褲的人，「我上週六從早上、下午、晚上見到的學生，都穿夏天的運動服，我問他們會不會冷，他們說我們班三分之一都這樣穿」、「全台灣進入這種天氣的時候總會出現幾個勇哥，在下深感佩服」、「我今天看到同時有六個人穿短袖在路邊跑步，超猛欸」。

更多三立新聞網報導

冷冬猝死事件頻傳！醫曝「5大警訊」要小心 吃太飽也上榜

賴清德穿上萬元防寒衣！網質疑「空軍竟然都沒有」 專家揭造謠背後真相

冷氣團一波接一波！醫曝「天冷10大警訊」：1類人清晨別出門

減脂族快看！營養師曝「1食物」下肚像喝油：麵條界吸油面紙

