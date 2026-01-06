入冬首波寒流襲台！平地恐跌破5度 醫警告：感冒惡化恐變肺炎

強烈大陸冷氣團今日起南下，中央氣象署針對新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣等12縣市發布低溫特報。今日清晨受輻射冷卻影響，全台最低溫出現在台南楠西，僅8度。

氣象署預報顯示，今日北部及宜蘭高溫約15至16度，中部及花蓮19至20度，南部及台東約21至23度，中南部日夜溫差較大。東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，北部地區為局部短暫雨後多雲，中南部地區為多雲到晴。

氣象專家吳德榮表示，週三至週六強冷空氣持續籠罩，因水氣不多、天氣晴朗穩定，輻射冷卻效應更加顯著，清晨平地低溫恐跌破5度，台北測站也會出現10度以下低溫，將發展為入冬首波寒流。他特別提醒，白天在陽光下或許不會感到特別寒冷，但太陽下山後溫度會迅速降低，日夜溫差變化劇烈。

陳乃銘診所院長陳乃銘指出，低溫使鼻腔血管收縮，造成呼吸道防禦力下降，病毒容易附著繁殖。加上免疫系統反應變慢、室內外溫差大、門窗緊閉通風差等因素，都讓病毒更容易傳播。常見感冒症狀包括流鼻水、鼻塞、喉嚨痛、咳嗽、頭痛、發燒等，若症狀超過3至5天、反覆發燒、出現黃綠痰或呼吸不適，務必就醫評估。

陳乃銘建議民眾做好五大預防措施：採用洋蔥式穿搭，保暖脖子、頭部、腹部；勤洗手、戴口罩降低病毒接觸；保持充足睡眠；室內適度通風避免病毒累積；補充水分保持呼吸道濕潤。營養方面，可多攝取富含維生素C的芭樂、奇異果、柑橘類，以及深綠色蔬菜、堅果、魚蛋豆類等優質蛋白質。

氣象粉專「台灣颱風論壇」分析，中南部比北部更冷的原因包括夜間易散熱、雲量少、空氣乾燥，溫室效應較弱，加上地勢平坦，冷空氣下沉滯留。環境部空品預報顯示，受偏北風挾帶境外污染物影響，北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏等地空品為橘色提醒等級。

氣象署呼籲，民眾使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全，年長者及心血管疾病患者須特別留意低溫影響。週六白天起冷空氣逐漸減弱，氣溫才會稍有回升。

