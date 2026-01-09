入冬首波寒流襲台！鄭明典示警北台灣：無法完全掌握

台北測站氣溫直直落，已達「寒流標準」。（圖／翻攝自鄭明典臉書）





前氣象局長鄭明典昨晚與今日（9日）清晨接連發出警訊，指出輻射冷卻效應強勁且範圍廣大，台北測站氣溫直直落，已達「寒流標準」。

鄭明典提醒，北台灣目前處於極低溫狀態，且因雲量預測難度高，氣溫分布呈現「無法完全掌握」的狀況，呼籲低溫區民眾務必留意對健康的威脅，並建議晚點出門以避開極寒時段。

多縣市氣溫跌破10度 鄭明典：輻射冷卻並非局地現象

鄭明典觀察指出，昨晚輻射冷卻發威速度極快，平地氣溫在數小時內由10度以上迅速滑落。截至昨晚9時許，包括台北、新北、桃園、台中及南投等縣市已出現一整排低於10度的觀測值。

他強調，這顯示本次輻射冷卻影響範圍極廣，並非小範圍的局地現象，下降幅度不容小覷，10度以下的低溫將對人體健康構成直接威脅。

雲量難測導致低溫區難掌握 台北測站氣溫「直直落」

凌晨時分，鄭明典再次透過氣溫圖示警，台北測站氣溫直逼10度大關，符合寒流定義標準。他分析表示，低溫區域與低雲量分布密切相關，但由於雲量極難精準預測，目前的氣溫分布狀況基本上難以完全掌握。他特別叮嚀北台灣民眾，清晨時刻非常寒冷，若能延後出門時間，將可避開氣溫最低的時段。

17縣市低溫特報 局部地區恐探6度以下

針對此波嚴寒天氣，中央氣象署於今日（9日）清晨正式發布17縣市低溫特報。台北市、新北市、桃園市及新竹縣被列為「橙色燈號」，局部地區有出現6度以下氣溫的機率；新北市與宜蘭縣局部地區亦有持續10度或以下氣溫發生的可能。

此外，台南以北、宜蘭、花蓮及金門等地區亦發布「黃色燈號」警示，提醒局部地區將出現10度以下低溫，民眾應嚴加防範。

