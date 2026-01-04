



氣象專家吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，今(4)日至明(5)日)下午、冷空氣續減弱，白天晴朗舒適、早晚很冷，日夜溫差大。明晨部分地區因強「輻射冷卻」，仍有10度以下低溫，應注意。明晚至週二(6日)晨，另一波強冷空氣前緣快速掃過、迎風面北部、東半部轉有局部短暫雨，氣溫漸降。今日各地區氣溫如下：北部8至25度，中部7至27度，南部7至28度，東部8至27度。

吳德榮指出，週二上午起逐漸轉晴，「強冷空氣」緊接南下，氣溫驟降，愈晚愈冷。週三(7日)至週六(10日)「強冷空氣」籠罩，其強度雖僅與前波相近、但因晴朗穩定，「輻射冷卻」的效應、猶勝前波；逐日的清晨，將再創入冬以來本島平地的最低氣溫(降至5度以下)、並成為入冬首波「寒流」(台北測站≦10度)。

廣告 廣告

吳德榮表示，要特別叮嚀的是：週三至週六逐日的白天、在陽光下或不覺得冷，但入夜氣溫驟降，常有部分地區再創低溫；日夜的變化劇烈，家中有年長者及心血管疾病患者，要注意照料，以保安康。

更多新聞推薦

● 入冬首波寒流週二來襲 週三至週六低溫5度以下