入冬首波寒流週六報到! 北部1500公尺高山有望下雪

今天各地都是溫暖舒適的天氣，不過，氣象署提醒，入冬首波寒流周六報到，周日到周一清晨是最冷的時間點，加上水氣配合，北部雪線下修到1500公尺高山，中部、東部2500公尺高山就有機會下雪，這波冷空氣要到周一白天才會逐漸回溫，提醒民眾就算在室內也要做好保暖。

太陽高掛，全台最高溫逼近30度，還有人穿短袖就出門，不過，周五開始鋒面南下，氣溫就像溜滑梯越晚越冷，日夜溫差高達9度。周六入冬首波寒流來襲，還有氣象專家提醒，西半部空曠地區，最低溫可能下探5到7度。

氣象署技正謝佩芸：「最明顯偏冷的時間，就會是在禮拜天到禮拜一的清晨，我們要提醒大家，雖然通常最冷的時候，是在清晨前後但是禮拜天，因為有些地方下雨比較明顯，所以部分地區的最低溫，可能會出現在禮拜天，尤其是下半天這段時間，要提醒大家這段時間很多地方，都會出現10度以下的低溫，請一定要特別注意保暖。」

不只冷，最慘的還是濕，週六北部、東北部降雨增加，周一才會逐漸轉乾冷，如果水氣配合，北部、東北部1500公尺高山，有下雪機會！氣象署技正謝佩芸：「包括在北部東北部，1500公尺左右的山區，那如果溫度有比較低，配合水氣的話可能降雪的高度，還會再稍微低一些些，而另外在中部跟東部，2500公尺以上的山區，也會有降雪的機率。」入冬首波寒流報到，加上溫差大，提醒長者、心血管疾病患者，室內、外都要注意保暖，避免意外！

