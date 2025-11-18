入冬首波寒流＋日本流感爆發 台中累計35例重症、6死

台中市衛生局呼籲，長者與慢性病患者等高風險族群只要符合公費資格，務必盡早完成流感及新冠疫苗接種。（馮惠宜攝）

入冬首波寒流來襲，加上日本流感大爆發，台中市流感疫情明顯升溫。根據疾管署統計，自10月1日至11月16日，台中市流感併發重症個案已累計35例、6人死亡，另有11名重症患者仍在醫院治療；上周（第46周）更出現2起機構及1起校園群聚感染。臨床醫師表示，近期不少個案是赴日本旅遊後感染返台，再於社區中傳播，呼籲高齡者與慢性病族群應盡速接種流感與新冠疫苗，才能在秋冬建構足夠保護力。

台中市衛生局指出，上周新增的2例重症與1例死亡均為高風險族群。兩名重症個案為60多歲男性，皆具慢性病史，雖已完成114年度流感疫苗接種，但本月上旬出現發燒、咳嗽、呼吸困難等症狀，就醫後X光均顯示肺炎，目前仍在住院治療中。

新增死亡個案則是1名70多歲男性，同樣有慢性病史，但未接種114年度流感疫苗。他於10月底發病後送醫，醫療團隊全力救治仍不幸身亡。衛生局長曾梓展坦言今年流感疫情有提早的趨勢，流感疫苗能大幅降低重症與死亡風險，高齡者及慢性疾病患者應盡快補齊疫苗。

依類流感門急診人次看，台中市仍處疫情高峰。近三周（第44至46週）類流感門診就診人次為1萬4579、1萬3476及1萬2263人次，均高於去年同期；急診人次亦達989、858及724人次。社區監測顯示，目前主要流感病毒株為A型H3N2，腸病毒也持續活躍，以克沙奇A型為主。上周新增的3起呼吸道群聚事件均已納入監控。

疫苗接種方面截至11月16日，台中市65歲以上長者已完成22萬4783劑流感疫苗（接種率46.3％），學齡前幼兒則接種6萬7274劑（接種率59.2％）。不過，新冠疫苗接種率顯著偏低，截至11月17日，65歲以上長者僅完成8萬1449人次接種，接種率僅16.27％。

曾梓展呼籲，高風險族群只要符合公費資格，務必盡早完成流感及新冠疫苗接種，以減少感染後出現嚴重併發症的風險，守住秋冬社區防線。

