入冬首波強烈冷氣團發威 全台急凍、下週又有冷空氣報到

入冬首波強烈大陸冷氣團來襲，今（2）日北部白天高溫僅13至14度，直到明（3）日清晨為本波冷氣團最寒冷時刻，西半部局部地區可能出現10度以下低溫。氣象署提醒，下週一（5日）起還有另一波冷空氣南下，民眾需注意保暖。

今、明兩天最冷 部分地區不到10度

受到強烈大陸冷氣團影響，今日各地天氣寒冷，桃園以北及東北部有短暫雨，東部、東南部及恆春半島也有局部短暫雨，其他地區及外島則為多雲到晴。晚間至明日清晨為本波冷氣團最寒冷時段，中北部及宜蘭僅10至11度，西半部部分地區可能出現10度以下低溫，外島地區可能降至8度。

明起水氣減少 週日逐漸回溫

明日水氣減少，北部地區降雨稍趨緩，雖然白天氣溫會稍微回升，不過整體感受仍有寒意。直到週日（4日）白天起冷氣團逐漸減弱，各地氣溫才會回暖。

下週又有冷空氣報到 不排除達冷氣團等級

下週又有另一波冷空氣南下，下週二至週四（6至8日）不排除再達大陸冷氣團甚至是強烈等級。冷空氣一波接著一波，建議民眾多留意身邊長者以及心血管疾病患者的健康狀況，使用電暖器或瓦斯熱水器時，務必注意通風與用電安全。