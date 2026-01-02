入冬首波強烈大陸冷氣團來襲 今明最冷下探10度以下

天氣冷、下雨配圖。廖瑞祥攝



氣象署表示，今、明(1/2、1/3)強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，最寒冷的時候會在週五（1/2）至週六（1/3）晨，西半部、宜花及金馬下探10度或以下，4日強烈大陸冷氣團稍減弱，清晨輻射冷卻影響，各地仍偏冷，白天氣溫回升，苗栗以南日夜溫差大。氣象專家吳德榮提到，2日至4日清晨、入冬最強冷空氣籠罩，為首波「強烈大陸冷氣團」(台北測站約降至11度)的機率最高，本島將出現7度以下的平地最低氣溫，絕不可小覷。

1/2上午天氣。氣象署提供

吳德榮在「洩天機教室」專欄指出，今日迎風面北部、東北部有局部短暫雨，花東有零星飄雨的機率，北台灣整天寒冷；背風面晴時多雲，中南部早晚冷，都要注意添衣保暖。

氣溫方面，氣象署說明，今日強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，白天北臺灣高溫僅13、14度，中部及花蓮高溫約16至18度，南部及臺東高溫約19至22度，入夜後為這波強烈大陸冷氣團最冷時段，中部以北及宜蘭低溫普遍約10至12度，沿海局部地區及近山區平地低溫約8至9度，南部及花東低溫約13至15度，請特別注意保暖工作，使用瓦斯熱水器要維持通風。

降雪的部分，氣象署指出，北部、宜蘭1500至2000公尺以上山區及中部、花蓮3000公尺左右高山有局部降雪、固態降水或結冰的機率，留意路面溼滑，應注意安全。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，2日強烈大陸冷氣團影響，環境風場為偏北風至東北風，南部位於下風處，污染物稍易累積；彰化至雲嘉南沿海及臺東地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度；竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

1/2空品狀況。取自空氣品質監測網

至於未來幾天天氣，吳德榮提到，3日、4日各地轉晴朗乾冷，早晚氣溫仍很低，要注意保暖。5日晚至6日上午，另一波冷空氣前緣快速掃過、迎風面北部、東半部轉有局部短暫雨。6日下午起再轉晴冷，不遜於上波的「強冷空氣」緊接南下，再加上明顯的「輻射冷卻」，7日至10日在陽光下或不覺冷，白天氣溫雖逐日緩升，但入夜氣溫驟降，清晨皆有創入冬最低氣溫，並挑戰首波「寒流」(台北測站≦10度)的機率。

1/2低溫特報。氣象署提供

1/2陸上強風特報。氣象署提供

1/2大雨特報。氣象署提供

