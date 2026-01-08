入冬首波「寒流」達標！白天略回溫 明起另一股冷空氣將南下

今（9）日強烈大陸冷氣團稍減弱，但夜晚及清晨受輻射冷卻影響仍偏冷，西半部及宜蘭低溫約9至13度、花東約14至15度；白天氣溫略回升，北部及宜花高溫16至18度，中南部及台東約20至23度。氣象專家指出，台北測站清晨降至9.2度，已達入冬首波「寒流」標準。另外，明（10）日下午至下週一（12日）清晨，另一股冷空氣將南下，週末白天氣溫恐再略降。

根據中央氣象署資料，今日白天氣溫略回升，北部及宜花高溫16至18度，中南部及台東高溫約20至23度，西半部日夜溫差大，請適時增添衣物。降雨方面，各地大多為晴到多雲，僅花東地區及恆春半島有零星短暫雨。離島天氣部分，澎湖多雲時晴，15至16度；金門晴時多雲，10至15度；馬祖晴時多雲，8至11度。

今日全台天氣預報。圖／翻攝自中央氣象署網站

氣象署也發布低溫特報，橙色燈號包含，台北市、新北市、桃園市及新竹縣有6度以下低溫發生的機率；宜蘭縣則有持續10度左右或以下低溫發生的機率。黃色燈號部分，基隆市、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、花蓮縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意保暖。

氣象署針對「17縣市」發布低溫特報。圖／翻攝自中央氣象署網站

氣象專家吳德榮在「洩天機教室」指出，今日清晨中南部因雲多、金馬外島則因風大，僅北部、東北部符合強「輻射冷卻」的兩個要件「晴朗、靜風」，因此出現全台最低氣溫落在北台灣的特殊現象。截至5時31分，本島縣市平地最低氣溫前3名依序為，新竹關西鎮5.4度、新北石碇區5.7度、台北北投區5.9度；台北測站亦已降至9.2度，入冬首波「寒流」達標，本島平地最低氣溫降至5度也符合預期。

展望未來天氣，吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明（10日）下午至下週一（12日）清晨，另一股冷空氣將南下，週末白天氣溫再略降；早晚氣溫因「輻射冷卻」減弱反而略升，但仍偏低。下週一白天起至週四（15日）各地大多晴朗穩定，冷空氣逐日減弱，白天氣溫逐日回升；但因「輻射冷卻」仍強，連日早晚氣溫仍偏低，且日夜溫差擴大。吳德榮提醒，幾乎持續一整週氣溫日夜變化都很劇烈，家中若有年長者及心血管疾病患者，須多加留意。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今日強烈大陸冷氣團稍減弱，環境風場仍為東北風，東北風可能挾帶微量境外污染物移入影響台灣及離島，中南部位於下風處，污染物易累積；花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭空品區及澎湖為「普通」等級，雲嘉南局部地區短時間達橘色提醒等級；高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

