入冬首發低溫特報！ 週一晨最冷 竹苗體感剩下6度

入冬首波強烈冷氣團來襲，氣象署首度發布低溫特報！今晚至明晨將是最冷時刻，局部近山區溫度恐下探9度，竹苗地區體感溫度更僅剩6至7度。宜蘭太平山清晨已降至4度，平地最低溫則出現在新北「富貴角」的12度。這波屬於乾冷型態冷氣團，週一白天開始回溫，中南部需留意日夜溫差變化。專家指出，19至21日將明顯回溫，23日後溫度上下震盪，接近平均值。

冷氣團發威，週日太平山清晨也降至4度，平地最低富貴角12度。（圖／TVBS）

冷氣團強勢來襲，全台灣正經歷明顯降溫！氣象署首次發布入冬低溫特報，預計今晚至明晨將迎來最冷時刻，局部近山區溫度可能下探9度，竹苗地區體感溫度更僅剩6至7度。宜蘭太平山清晨已降至4度，平地最低溫則出現在新北富貴角的12度。這波冷氣團屬於乾冷型態，預計週一白天開始回溫，但中南部地區需留意日夜溫差變化。

寒冷氣息籠罩全台，宜蘭太平山在週日清晨受冷氣團影響，溫度驟降至4度，現場霧濛濛一片，飄著細雨，宛如仙境。平地地區也明顯感受到溫度下降，清晨最低溫出現在新北富貴角的12度，基隆彭佳嶼也僅有12.3度。

入冬首發低溫特報，週一晨最冷，竹苗體感6度。（圖／TVBS）

氣象署預報員曾昭誠表示，苗栗以北、基隆北海岸以及宜蘭近山區部分地區溫度將低於10度。台北測站上午八點測到15度，雖然接近冷氣團定義標準（台北測站14.4度以下），但尚未達到。最低溫時間將出現在週日晚間至週一清晨。

氣象署預估，中部以北和宜蘭地區溫度將降至11至14度，局部近山區空曠處可能下探9度，南部和花東地區則在15至17度間。週一白天後，冷氣團將減弱，各地溫度回升至20度以上。

週一白天回溫，南部可能升至25度，日夜溫差大。（圖／氣象署）

然而，週一清晨因輻射冷卻加成效應，體感溫度將更低。北台灣體感溫度約11至12度，新竹苗栗僅剩6至7度，宜蘭和花蓮約11至12度，離島地區同樣降至個位數。曾昭誠強調，明天清晨台灣本島各地溫度只有12至16度左右，空曠地區會再低2至3度。

氣象專家指出，這波降溫過後，19至21日將明顯回溫，23日後溫度將上下震盪，接近平均值。降雨方面，週三東北季風增強，迎風面雨量稍微增多；週五、週六南方水氣通過，雨量才會較為顯著。曾昭誠補充，華南地區也會有雲系通過，整體環境水氣增多，不只基隆北海岸，東半部、南部地區和中部山區都會受影響。

入冬首波冷氣團正式報到，全台降溫明顯且溫度變化大，民眾應加強保暖措施，特別注意適時增添衣物，預防感冒。

